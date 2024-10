Pre-qualifiche a Phillip Island positive per Bezzecchi, 3° dietro ai fratelli Marquez: "È andata bene - dice a Sky -. Il rischio pioggia era alto, così siamo partiti forte per fare subito tempi buoni. Non mi sentivo benissimo, dopo qualche piccola modifica ho fatto un bel run e ho capito che avremmo potuto fare qualcosa di buono. La riasfaltatura era un'incognita, ma mi sono trovato abbastanza bene. Ancora c'è da lavorare: arriveranno tutti, ma intanto siamo lì"

