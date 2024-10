Brividi sul finale delle pre-qualifiche in Australia per Marc Marquez: nel VIDEO sopra prima si salva da un possibile highside, poi slitta pericolosamente durante le prove di partenza. Ma alla fine il fuoriclasse di Cervera resta in piedi, in un venerdì chiuso col miglior tempo davanti al fratello Alex. Sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6, domenica gara alle 5: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

