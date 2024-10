Quarto tempo per Martin nelle pre-qualifiche: "L'importante era essere nei primi 10 e ce l'abbiamo fatta - ha commentato su Sky Sport -. È stato più difficile del solito perché per evitare una caduta con Quartararo sono caduto e ho perso un po' di fiducia. Quando sono riuscito a trovare la costanza ho avuto un buon passo, abbiamo le idee chiare per sabato". Poi sulla sfida con Bagnaia: "Siamo alla pari, difficile dire chi vada più forte in questo momento"

LA CADUTA DI MARTIN - JORGE SFIORATO DA UNA LEPRE