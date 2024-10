Doppietta dei fratelli Marquez nelle pre-qualifiche di Phillip Island, con Marc che ha preceduto Alex. Appaiati Martin e Bagnaia, entrambi in Q2. Tanti gli esclusi importanti che dovranno passare dal Q1, tra i quali ci sono anche Enea Bastianini e Pedro Acosta. Sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6, domenica gara alle 5. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

