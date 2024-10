Segnatevi gli orari e puntate la sveglia, la MotoGP è di scena in Australia LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW e servirà prendere appunti per non perdersi nulla. A iniziare dal sabato show che parte nella notte italiana tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre con le qualifiche all'1.50, prima della Sprint Race delle 6. Domenica il gran finale: gara MotoGP alle 5 preceduta da Moto3 alle 2 e Moto2 alle 3.15

Le repliche della gara su Sky e NOW Il GP d'Australia della MotoGP scatterà come detto domenica 20 ottobre alle 5 del mattino in Italia. Per i più 'dormiglioni' niente paura: su Sky Sport MotoGP, dopo gli approfondimenti e le interviste del post, sono previste repliche in cinque fasce orarie: alle 8, alle 9.30, alle 16, alle 20 e alle 22. Di seguito il programma completo del weekend sui nostri canali. leggi anche MotoGP, ora l'Australia: guida alle ultime 4 gare

GP Australia: gli orari su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: Notte venerdì 18 - sabato 19 ottobre Ore 23.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 24.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 1.05: MotoGP - prove libere 3

Ore 1.45: MotoGP - qualifiche

Ore 2.40: paddock live

Ore 3.45: Moto3 - qualifiche

Ore 4.40: Moto2 - qualifiche

Ore 5.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 6: MotoGP - Sprint

Ore 6.45: Paddock Live Show

Ore 7.30: Talent Time Notte sabato 19 - domenica 20 ottobre Ore 24.35: MotoGP - warm up

Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 1.30: Paddock Live

Ore 2: Moto3 gara

Ore 3: Paddock Live

Ore 3.15: Moto2 - gara

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: Grid

Ore 5: MotoGP - gara

Ore 6: Zona Rossa

Ore 7: Race Anatomy MotoGP

Ore 8: replica gara MotoGP

Ore 9.30: replica gara MotoGP

Ore 16: replica gara MotoGP

Ore 20.30: replica gara MotoGP

Ore 22.30: replica gara MotoGP