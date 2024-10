Grande rimonta del romagnolo, scattato dalla 10^ casella ma capace di chiudere 3° la Sprint di Phillip Island alle spalle di Martin e Marc Marquez e davanti al compagno di squadra Bagnaia. "Peccato per la qualifica - spiega Bastianini a Sky - In gara lunga le carte si mischieranno: proverò a giocarmi la vittoria, anche se con Martin qui è difficile". Domenica mattina il GP d'Australia alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

