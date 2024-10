Dopo la Sprint in Australia chiusa all'8° posto, Aleix Espargaro non sfugge alle sue responsabilità quando si tocca il tema dei risultati sottotono di Aprilia nella seconda metà del 2024: "Anch'io devo fare mea culpa. Sono ancora coinvolto al 1000% nel progetto, ma a 35 anni e a 4 gare dalla fine della mia carriera è normale non mettere quel 5-10% nel giro della qualifica", spiega a Sky. "In ogni caso, ora il livello generale delle Aprilia è basso, in particolare il passo gara non è buono"

HIGHLIGHTS SPRINT