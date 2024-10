Nonostante il 'lungo' in partenza che lo ha fatto scivolare in 8^ posizione, Marquez è riuscito ancora una volta a rimontare chiudendo 2° nella Sprint australiana. "Martin andava fortissimo, ma senza l'errore avrei potuto battagliare per la vittoria", il rammarico del catalano. Ne ha giovato lo spettacolo: "In effetti il sorpasso a Binder è stato davvero bello - ammette - ma avrei preferito partire bene...". Domenica la gara lunga alle 5 LIVE su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA