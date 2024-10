Imprendibile Jorge Martin, autore della pole position e vincitore della Sprint Race di Phillip Island: "Ma non è stato facile, c'era un vento mostruoso e non era costante, difficile da calcolare - ha commentato su Sky Sport -. All'inizio ho faticato a creare il gap con gli inseguitori, ma dopo 3-4 giri mi sono trovato meglio. Sono contento, fare 1.27:800 in gara mi ha sorpreso". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA