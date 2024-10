Miller non ha finito la Sprint in Australia: caduta al nono giro per il pilota di casa, mentre era in 8^ posizione. Incidente con un altro pilota? Problemi tecnici? No, tutta colpa di un gabbiano, che ha danneggiato la RC16 di Jack. È stato lo stesso australiano a mostrare sui social (vedi embed qui di seguito) i segni dell'impatto con il volatile. Domenica la gara lunga alle 5 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

