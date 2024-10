Terzo posto per Bagnaia a Phillip Island, con Martin che allunga a +20 nel Mondiale: "Più di così era difficile, Jorge e Marquez hanno fatto meglio di noi - dice a Sky -. Finché ho potuto, ho provato a stare davanti, poi ho iniziato a faticare con l'anteriore e ho mollato. Sapevamo che questa sarebbe potuta essere una pista ostica per noi. Se sono preoccupato per le prossime gare? Assolutamente no, in condizioni normali siamo i più forti. Jorge è veloce, il titolo si deciderà a Valencia"

