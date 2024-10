In Giappone si era laureato campione del mondo della Moto3 con cinque gare d'anticipo e il 10° posto nelle qualifiche di Phillip Island (lui che ci ha abituato a partire quasi sempre in pole position) aveva lasciato pensare a una legittima rilassatezza, dopo la 'sbornia' Mondiale. Ma David Alonso è fatto della stessa sostanza dei grandissimi e oggi in Australia l'ha confermato: a metà corsa ha preso il comando, conquistando la sua 11^ vittoria stagionale: un record, come solo Valentino Rossi era riuscito a fare nel lontano 1997...