Martin perde il duello con Marquez in Australia ma allunga a +20 sul Bagnaia nel Mondiale: "Voglio vincere ma controllando il rischio, non è tutto o niente - ha dichiarato su Sky -. Avrei potuto rischiare un po' di più con Marc, ma non aveva senso. Sono veloce e questo è l'importante, mi sento vicino al livello dell'anno scorso ma con un po' più di testa. Bagnaia è un grande campione, per me è bello essere arrivato fino a qui a lottare con un due volte campione del mondo MotoGP"

