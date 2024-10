Nessuno sconto o favore nel duello mondiale tra Martin e Bagnaia. La gara in Australia sia da insegnamento: a Phillip Island è prevalsa l'irrefrenabile sete di vittorie del campione spagnolo, che a questo punto potrebbe essere arbitro involontario della sfida tra Jorge e Pecco per il titolo 2024

Marc non fa sconti né favori nel duello tra Martin e Bagnaia. Domenica in Australia non ha chiuso il gas dietro il suo connazionale, dopo aver superato senza problemi l'italiano. Ha attaccato Martin, senza preoccuparsi di cosa avrebbero pensato gli spagnoli in quel momento. L’irrefrenabile sete di vittorie ha prevalso, d’altronde l’istinto del caimano catalano è risaputo. E quest’aspetto può rivelarsi una variabile inattesa nella sfida iridata.