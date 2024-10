Niente da fare per Celestino Vietti, dichiarato 'unfit' alla vigilia del Gran Premio della Thailandia di Moto2 a causa di una frattura alla clavicola sinistra rimediata a Phillip Island. L'italiano, che aveva già saltato la gara in Australia, proverà dunque a recuperare per la Malesia (1-3 novembre)

