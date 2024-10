Canet firma il record della pista, ma super Arbolino a Buriram: il milanese è 2° nonostante l'assurdo incidente in pit lane, travolto da Van Den Goorbergh (per fortuna senza pesanti conseguenze). Sabato le qualifiche della Moto2 alle 8.40, domenica il GP Thailandia alle 7.15 di mattina preceduto dalla Moto3 (alle 6) e gran finale con la top class alle 9: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP: HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE

Non commettere errori, stare attento ai passi falsi. A tre gare dalla fine, con 65 punti di vantaggio in classifica, Ai Ogura ha in mano il primo mach point. La prima notizia è che al pilota giapponese non è venuto il braccino, la paura che può assalirti a un passo del sogno del titolo. Il pilota di MT Helmets è sceso in pista con la consueta sicurezza. Ha chiuso il primo giorno di prove col sesto tempo, risultato che avrebbe potuto anche migliorare se non avesse avuto un inconveniente tecnico nel minuto finale del secondo turno. Gli basta poco per agguantare il titolo, ma intanto davanti a tutti c’è Canet. Si preannuncia un weekend emozionante per la sfida iridata.

Super Arbolino: 2° malgrado l'assurdo l'incidente La seconda notizia è il secondo tempo di Arbolino. Soprattutto per le condizioni fisiche con cui l’ha ottenuto. Tony ha rischiato un guaio serio quando è stato investito da Zonta Van Den Goorbergh in corsia box, durante il turno del mattino. Incidente assurdo (su cui pende il giudizio della direzione gara). Tony aveva rallentato all’improvviso e l’olandese l’ha centrato in pieno, colpendolo sulla gamba destra. Poteva finire male, con una torsione preoccupante della caviglia e il colpo duro preso al tallone d’Achille. Invece Tony è risalito in sella per il secondo turno e stringendo i denti ha fermato il cronometro a due decimi dal nuovo record firmato da Canet. Lo spagnolo è partito forte, deciso a difendere il secondo posto nel mondiale, incalzato da Aldeguer e Garcia, staccati di un punto, a pari merito.

Vietti in pista a Sepang? Celestino Vietti, infortunatosi in Australia, seguiva tutto dal box. Il piemontese della Ktm potrebbe tornare in pista la settimana prossima in Malesia, ma non ci sono certezze per ora. Per il numeroso e caloroso pubblico thailandese c’è invece da seguire la corsa del beniamino locale Somkiat Chantra, ma il pilota di Honda Asia al momento è solo quattordicesimo.