Il colombiano è il migliore anche nel venerdì di Buriram, davanti a Kelso e Fernandez, 6° un buon Lunetta. Più indietro gli altri piloti italiani: Nepa 15°, Bertelle 23°. Sabato le qualifiche della Moto3 alle 7.45, domenica il GP Thailandia alle 6 di mattina seguito dalla Moto2 alle 7.15 e gran finale con la top class alle 9

Difficile aspettarsi grandi emozioni da un campionato chiuso in largo anticipo. Soprattutto all’inizio del weekend, quando si scende in pista ciascuno con la testa rivolta ai fatti propri. Si corre pensando un po’ alla corsa di domenica, un po’ alla stagione prossima. Non tutti hanno definito il proprio futuro sportivo, qualcuno spera ancora di mettersi in mostra. Poi c’è la lotta per le posizioni indefinite. Holgado, per esempio non può stare troppo tranquillo del secondo posto che occupa in campionato. Veijer, staccato di 23 punti, può ancor raggiungerlo e superarlo. A sua volta l’olandese deve guardarsi da Ortolà che lo segue staccato di 18 lunghezze: qualcosa può cambiare da qui a Valencia, ma niente che possa infiammare i pronostici.

Sempre Alonso: il più veloce anche a Buriram In Moto3, bisogna riconoscerlo, le gare restano comunque sempre combattute. E nemmeno uno come Alonso, campione certificato già dal Giappone, si tira indietro. Proprio lui, anzi, è l’unico capace di regalare emozioni in una giornata che altrimenti passerebbe via senza scosse. Prima cadendo, fatto insolito quando non è ancora il momento di lottare con cronometro, e poi firmando il miglior tempo di giornata. Al colombiano, evidentemente, non è passata la voglia di divertirsi e provare l’adrenalina della gara. Holgado e Veijer, per restare un attimo su loro due, si prendono mezzo secondo.

Lunetta 6°, più indietro gli altri italiani Ad accendere la curiosità del pubblico italiano ci pensa invece Luca Lunetta, sesto a confermare un stato di forma che va in crescendo di domenica in domenica, in questo scorcio finale di stagione. Il pilota di Paolo Simoncelli s’è tenuto dietro anche Ivan Ortolà, Almansa e Rueda. Ha fatto meglio anche del più esperto Stefano Nepa, che a metà turno s’era avvicinato ai tempi migliori, ma ha poi chiuso il pomeriggio thailandese al quindicesimo posto, davanti a Nicola Carraro e dietro Riccardo Rossi, dodicesimo dopo un avvio di sessione prudente. Filippo Farioli e Matteo Bertelle devono invece recuperare qualche posizione: per ora navigano tra il ventesimo e il ventitreesimo posto.