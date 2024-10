Doppio rischio al via della Sprint Race di Buriram per Jorge Martin: scattato dalla 3^ casella, lo spagnolo gira in testa in curva 1 ma allarga la traiettoria per non centrare Bagnaia e finisce sul blu. Poi, rientrando in pista, la moto gli si impenna ed è costretto a chiudere il gas per non tamponare Marquez. Nel VIDEO in testa l'analisi allo Sky Tech

