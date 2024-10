Secondo posto per Martin nella Sprint in Thailandia dopo una rimonta dal 6° posto successiva a un lungo al via: "E' stata una corsa molto difficile - ha spiegato a Sky -. In prima curva avevo due opzioni: o andare contro Bagnaia o finire nel blu, ho preferito perdere posizioni. Pecco era in forma, ho spinto fino alla fine ed è andata bene. Ho preso molti rischi, quando ero sesto mi sono un po' innervosito. Però non ha senso risparmiarsi, se mi trovo bene perché non provare a risalire?"

