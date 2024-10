Bastianini chiude 14° una gara in Thailandia complicata, con tanto di caduta: "Non è andata bene - ha commentato su Sky-. Dalla prima curva mi hanno spinto fuori e ho perso diverse posizioni, poi non vedevo niente. Giro dopo giro ho preso feeling e sono riuscito a risalire fino al 7° posto, ma ero abbastanza al limite e ho perso l'anteriore alla 8. In partenza mi è stato consigliato di partire senza abbassatore all'anteriore, ma gli altri che l'hanno utilizzato sono andati meglio..."

