Dorna l'ha ribattezzato "The Rematch", la rivincita: dopo il 2023 sono ancora Martin e Bagnaia a giocarsi il titolo MotoGP, con lo spagnolo che potrebbe chiudere i conti già a Sepang e togliere lo scettro al campione in carica. Jorge e Pecco nel frattempo sono stati protagonisti di un suggestivo shooting fotografico su un rooftop nel centro di Kuala Lumpur in vista del GP Malesia, con il pilota Pramac che si è anche concesso un tuffo nella piscina panoramica. Ecco le migliori foto

GP MALESIA, CONFERENZA PILOTI LIVE