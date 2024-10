Le parole di Andrea Iannone alla vigilia del Gran Premio della Malesia, che segna il suo ritorno in MotoGP 5 anni dopo la squalifica per doping. Il pilota di Vasto sarà in pista a Sepang al posto dell'infortunato Di Giannantonio in sella alla Ducati del team VR46. E venerdì mattina da non perdere l'intervista esclusiva di Iannone a Sky Sport, che andrà a Talent Time subito dopo le pre-qualifiche (nel VIDEO sopra un breve estratto)

Andrea Iannone è arrivato in Malesia per quello che sarà il suo Gran Premio del ritorno in MotoGP . L'italiano parteciperà questo fine settimana di Sepang al posto di Fabio Di Giannantonio , che per sottoporsi all'operazione alla spalla ha deciso di rinunciare alle ultime due gare in vista della stagione 2025. Sono passati 5 anni dalla squalifica per doping che aveva interrotto la sua carriera nel Motomondiale, proprio a Sepang, dove farà proprio il suo rientro in top class .

Iannone: "Non potevo dire no a VR46"

Ianone ha commentato così il suo ritorno in MotoGP, grazie alla chiamata del team VR46 di Valentino Rossi: "Sono onorato che abbiano pensato a me e non potevo non dire sì a questa opportunità non appena mi è stata offerta. La sfida è sicuramente folle, complessa e impegnativa, visto che non guido una moto in questa categoria da anni e senza aver fatto test o cose simili", ha detto Andrea. Da non perdere l'intervista di Sandro Donato Grosso a 'The Maniac', che andrà a Talent Time venerdì mattina al termine delle pre-qualifiche.