Valencia, Aspar Team lancia raccolta fondi

Iniziativa del team spagnolo per dare supporto alle popolazioni colpite dalle alluvioni nella comunità valenciana. In collaborazione con GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi per fornire aiuto immediato

"Aiutateci ad aiutare" è lo slogan scelto da Aspar Team per lanciare una raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione a Valencia, che ha provocato decine di vittime e danni gravi nelle zone interessate.

Il comunicato

Valencia e i suoi cittadini stanno vivendo uno dei momenti più difficili della storia recente. Le aree circostanti la città stanno affrontando una grave emergenza, a causa delle intense piogge e delle improvvise inondazioni. Migliaia di famiglie hanno perso la casa, le attività commerciali e l’accesso ai servizi di base come acqua potabile, elettricità e alloggi sicuri. Noi di Aspar Team, in collaborazione con GoFundMe, abbiamo lanciato questa campagna per sostenere le persone colpite, fornendo aiuto immediato e speranza ai più bisognosi. Ogni donazione è supportata dalla nostra garanzia, assicurando che i fondi vadano direttamente alle persone colpite da questa crisi. Noi di Aspar Team ci impegniamo ad aiutare il più possibile, poiché abbiamo assistito in prima persona all’impatto nelle città di l’Horta Sud, la Ribera, la Hoya de Buñol e la Plana de Utiel-Requena. Case, imprese, sforzi di una vita ridotti in macerie. I nostri amici e vicini hanno bisogno di noi ora più che mai, e la speranza risiede nella forza collettiva. I bisogni urgenti includono: cibo e acqua potabile, alloggio temporaneo, medicine, trasporti per le persone colpite e rifornimenti. Ogni donazione conta, indipendentemente dall'importo. Con il tuo aiuto la solidarietà diventa azione concreta.