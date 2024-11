Il madrileno è stato il migliore nel venerdì a Sepang, poi Salac e Oncu, 6° Arbolino. Rientrato Vietti dopo due weekend di stop forzato per la frattura alla clavicola sinistra rimediata in Giappone: 9° tempo per il piemontese. Sabato alle 6.40 le qualifiche della Moto2, domenica la gara alle 6.15, anticipata dalla Moto3 (in programma alle 5). Alle 8 il gran finale con la MotoGP: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, TUTTO SULLE PRE-QUALIFICHE

Fuori gioco Fermin Aldeguer - caduto, infortunandosi in Thailandia - il secondo posto nel Mpndiale di Moto 2 è ormai nelle mani di Canet, a un passo dal confermarsi vicecampione grazie a un vantaggio di 22 punti su Sergio Garcia. Dovesse aggiungerne altri tre sarebbe fatta con una gara d’anticipo. Per il terzo posto, che vale ovviamente di meno, sono in ballo lo stesso Garcia, Aldeguer, Gonzalez e Lopez tutti raccolti in una manciata di punti.

Gonzalez il più veloce, 6° Arbolino Aldeguer, operato alla mano subito dopo la caduta di Buriram, dovrà anche scontare una penalità al suo rientro, si spera per l’ultima gara. Nella sua scivolata aveva coinvolto l’incolpevole Arbolino, rimediando un long lap penalty per guida irresponsabile. Dei quattro in lizza, il migliore nel primo giorno di prove è stato Manu Gonzalez, il più veloce di tutti, persino del neo campione del mondo Ogura, al momento quinto in classifica tempi, davanti a Tony Arbolino che sembra aver ritrovato un po’ del vecchio smalto in questo finale di stagione.

Vietti torna dopo l'infortunio: è 9° Restando tra gli italiani, non è partito male, anzi, Celestino Vietti, finito in nona posizione, mentre Dennis Foggia, caduto a inizio turno, è più staccato, ventesimo. Canet, partito ben motivato, ha chiuso con l’undicesimo tempo, Lopez quattordicesimo, Garcia diciottesimo. Dixon, caduto malamente in regime di bandiere gialle (ha fatto temere per il suo ginocchio), è riuscito a conservare il quarto tempo. Sabato mattina il pilota inglese sarà di nuovo in sella, ma domenica in gara dovrà mettere in conto una penalità.