Spaventoso incidente al via a Sepang: Binder, dopo aver toccato Alex Marquez, innesca una carambola che coinvolge Quartararo e Miller. La peggio è per quest'ultimo, la cui testa finisce sullo pneumatico posteriore della Yamaha del pilota francese. Bandiera rossa esposta e attimi di grande apprensione con Jack che ha ricevuto le cure per diversi minuti in pista. Fortunatamente Miller sta bene: non ha riportato serie conseguenze fisiche