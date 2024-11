Pirro al posto di Di Giannantonio al GP Barcellona

Sarà Michele Pirro il sostituto di Fabio Di Giannantonio a Barcellona sulla VR46 . Il collaudatore della casa di Borgo Panigale gareggerà l'ultimo GP della stagione, che si volgerà questo fine settimana a Barcellona dal 15 al 17 novembre. Pirro sostituirà Di Giannantonio, che non sarà a disposizone a seguito dell'operazione alla spalla sinistra dopo la lesione rimediata la scorsa estate al GP d'Austria. Ancora convalescente dopo l'intervento, Di Giannantonio lascerà la sella della sua Desmosedici GP a Michele Pirro che si unirà alla squadra sia per il GP che per il successivo test ufficiale del martedì . Per il tester ufficiale Ducati Corse sarà la prima volta in pista nella Top class nel 2024 .

Pirro: "Contento di correre. Ci vediamo in pista"

"Prima di tutto - ha detto Pirro - un grazie al Pertamina Enduro VR46 Racing Team e a Ducati per questa bella occasione di chiudere la stagione in sella ad una MotoGP. È sempre bello correre in questa categoria e poi anche con i colori di Valentino, che ringrazio insieme a Uccio e Pablo. Mando un grande abbraccio a Fabio, stava facendo davvero benissimo ma non essere al 100% della forma fisica su questa cilindrata è complicato e l’anno prossimo ha davvero una grande occasione con la GP25. Sarà interessante per me correre sulla GP23 potrò vedere dove abbiamo fatto degli step. Non ho aspettative per il GP, ma sono contento di correre, anche per tutta la popolazione di Valencia, e spero di onorare il Team e il gruppo di lavoro. Ci vediamo in pista!".