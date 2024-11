Pazzesco a Barcellona: al termine delle prove di partenza successive alle Libere 1 Pecco Bagnaia è finito a terra dopo un sorpasso all'esterno di Maverick Vinales. Il ducatista, probabilmente rimasto sorpreso dalla manovra del pilota Aprilia, ha frenato in rettilineo ed è stato tradito dalla gomma fredda. Nessuna conseguenza per l'italiano, piuttosto scocciato per aver chiuso così la prima sessione del weekend che assegnerà il titolo mondiale. Di seguito la fotosequenza dell'episodio

