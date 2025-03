MotoGP pronta a vivere la prima domenica della stagione 2025: si torna in pista alle 4.40 per il warm up, poi la gara alle 9. Marc Marquez, dominatore del sabato, proverà a centrare la doppietta nella gara lunga, con il fratello Alex e Pecco Bagnaia avversari in famiglia. Prima da non perdere la Moto3, che parte alle 6 con Bertelle in pole, e la Moto2 (ore 7.15), dove schieriamo Celestino Vietti in 2^ posizione. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

