Marc Marquez conquista la prima pole del mondiale 2025 e lo fa fermando il cronometro sull'1:28.782. Con lui in prima fila anche suo fratello Alex e Pecco Bagnaia. 6° Morbidelli, 9° Bezzecchi. Di Giannantonio 13°, Marini 16° e Bastianini 20°. La Sprint Race del GP Thailandia è in diretta alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Domenica la gara alla stessa ora

RIVIVI LE QUALIFICHE