Con il quinto posto in Thailandia, Ai Ogura è entrato nella Top-10 dei migliori esordi in MotoGP. A Buriram un fine settimana da sogno per il giapponese, che conquista anche il quarto posto nella Sprint Race e la quinta posizione nelle qualifiche del Gran Premio. Tra sorprese e nomi che hanno fatto la storia della MotoGP, ecco la CLASSIFICA, grazie ai dati di Michele Merlino, dei migliori esordi in top class dal 1998: un solo pilota ha vinto da rookie ed è italiano!

MOTOGP, HIGHLIGHTS - CLASSIFICA