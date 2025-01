Raul Fernandez è carico in vista del 2025, il suo quarto anno in MotoGP e il terzo in sella a un'Aprilia. Il pilota Trackhouse ha parlato nel giorno della presentazione del team satellite di Noale, soffermandosi in particolare su alcuni cambiamenti attuati nel corso dell'inverno. "Sarà una stagione interessante - ha esordito il pilota spagnolo nel video con cui il team di proprietà di Justin Marks ha svelato i suoi nuovi colori -. L’inverno è stato un po’ diverso per me, mi sono allenato tanto, ho cercato di concentrarmi su me stesso. Ho cambiato la mia mentalità e la mia preparazione fisica. Sono molto motivato". Poi sui test: "A Barcellona non c’erano molte cose da provare. Ora sono felice di andare a Sepang (dal 5 al 7 febbraio, ndr) per vedere cosa ci porterà Aprilia". Infine una battuta sugli obiettivi stagionali: "E’ il primo anno che corro in MotoGP con una moto factory, non la cambierò a metà stagione e questo è importante per me - ha concluso Raul -. Abbiamo piloti importanti nel team ufficiale (Martin e Bezzecchi, ndr), proverò a dare il massimo. Ovviamente i risultati contano, ma se ci pensi troppo poi non arrivano. Sperò di essere al 100% tutto l’anno e di non avere infortuni".