Il team principal di Trackhouse MotoGP fa il punto in vista della stagione 2025: "Da Raul Fernandez mi aspetto che mostri le sue potenzialità e sia più continuo, mentre con Ogura servirà tempo come tutti i rookie"

Nuovi colori, un rookie da svezzare e tanti cambiamenti per Aprilia Trackhouse nel 2025. Ma la certezza resta sempre il team principal, Davide Brivio . "Ci sono diverse novità quest'anno, a cominciare dalla moto - esordisce il manager italiano nel video di presentazione della squadra satellite di Noale -. Raul Fernandez è al quarto anno di MotoGP, il secondo con Trackhouse, e speriamo possa mostrare tutto il suo potenziale. E poi siamo molto felici di accogliere il campione del mondo Moto2 Ai Ogura . Abbiamo due piloti giovani e talentuosi. Ora dipende da noi : dobbiamo fare un grande lavoro e collaborare con Aprilia per lo sviluppo della moto. In generale, la line-up di quest’anno è molto forte con Martin e Bezzecchi e avremo nuovi dati da analizzare".

"Mi aspetto che Raul mostri il suo potenziale con più continuità"

Occhi puntati soprattutto su Raul Fernandez, chiamato al salto di qualità dopo aver regalato sprazzi di talento nel 2024, seppur a intermittenza. "Mi aspetto che mostri il suo potenziale - prosegue Brivio -. Ho visto che in inverno ha modificato la preparazione alla stagione e anche il suo approccio è diverso, ne abbiamo discusso. Speriamo di vedere un miglioramento rispetto ai risultati dello scorso anno. Non abbiamo obiettivi in termini di numeri, ma semplicemente il target è migliorare: ha dimostrato di essere veloce in alcune occasioni e deve farlo più spesso, con più continuità".