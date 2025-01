Dopo il team Trackhouse domani, giovedì 16 gennaio, sarà la volta dell'Aprilia factory: dalle 12, direttamente negli studi Sky a Milano, il rinnovato team del campione del mondo Jorge Martin e di Marco Bezzecchi si presenta in vista del 2025. L'evento sarà visibile sul canale 208 di Sky Sport oltreché in streaming su NOW , sul nostro sito skysport.it e sui canali YouTube e TikTok di Sky Sport

Aprilia si prepara a entrare in una nuova era. Quella di Jorge Martin e Marco Bezzecchi , che compongono una line-up del tutto rinnovata rispetto alle ultime stagioni, ma anche del direttore tecnico Fabiano Sterlacchini , che ha preso il posto di Romano Albesiano. Il primo appuntamento 'ufficiale' in vista del 2025 sarà domani, giovedì 16 gennaio, quando a mezzogiorno la casa di Noale presenterà il nuovo team direttamente negli studi Sky di Milano Rogoredo .

Grande attesa per la coppia Martin-Bezzecchi

L'Aprilia schiera nel 2025 il campione del mondo Jorge Martin, che ha sposato il progetto di Noale dopo l'addio con Ducati. Lo spagnolo dovrà anche sciogliere il dubbio sul numero, se optare per l'1 oppure confermare il 'suo' 89. Al fianco di 'Martinator' ci sarà Marco Bezzecchi, in cerca di riscatto dopo un'ultima stagione non esaltante (soprattutto se paragonata con quella 2023) in sella alla Desmosedici del team VR46.