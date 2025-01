E' il giorno dell'Aprilia: dalle 12, negli studi Sky di Milano Rogoredo, la casa di Noale presenta il team 2025 e moto a disposizione del campione del mondo Jorge Martin e di Marco Bezzecchi. L'evento è in diretta sul canale 208 di Sky oltreché in streaming su NOW, qui sul nostro sito skysport.it e sui canali YouTube e TikTok di Sky Sport

