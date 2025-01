Il pilota italiano sulla nuova avventura con il team di Noale: "È una grande emozione vestire questi colori, sono fiero di vedere il mio numero su una moto ufficiale e darò il mio meglio. Nei test di Barcellona abbiamo avuto sensazioni straordinarie e non me lo aspettavo". Su Martin: "È bello avere il campione del mondo nel box, per me è un riferimento: proverò a stargli vicino e a batterlo"

"Sensazioni straordinarie in sella all'Aprilia"

Bezzecchi successivamente parla di Martin: "È bello avere il campione del mondo al mio fianco all'interno del box, abbiamo un buon rapporto. In passato è stato un po' più complicato, ma ritengo sia normale perché eravamo entrambi giovani e immaturi. Jorge ha fatto qualcosa di incredibile e per me è un riferimento straordinario, farò il mio meglio per stargli vicino e provare a batterlo". In chiusura sulle sensazioni provate nei test di Barcellona in sella all'Aprilia: "Ho avuto delle sensazioni straordinarie e onestamente non me le aspettavo così buone per essere la prima volta. Anche il lavoro che abbiamo fatto è stato eccezionale, abbiamo trovato da subito un buon feeling con tutti e sono rimasto piacevolmente colpito".