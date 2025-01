Bastianini è pronto a vivere la sua prima stagione in sella alla Ktm RC16: "Parto con molta curiosità, all'inizio dovrò stare calmo per capire la moto e come lavora il team. Sono motivato, penso che già dalla terza o quarta gara potremo essere competitivi. Ero curioso di provare la moto perché venivo da 4 anni in Ducati, ne ho subito capito il potenziale e mi ha impressionato"

Una nuova avventura dopo quattro anni di Ducati per Enea Bastianini , che nel 2025 correrà con il team Red Bull KTM Tech3 e avrà a disposizione, al pari del compagno di squadra Vinales, una moto full factory (la stessa degli ufficiali Acosta e Binder). " Parto con molta curiosità - ha esordito la 'Bestia' nel corso della presentazione della nuova RC16 -, all'inizio dovrò stare calmo per capire la moto e come lavora il team. Sono motivato e penso che dalla terza o quarta gara potremo già essere competitivi . Ero molto curioso di testare la Ktm dopo i quattro anni sulla Ducati e, quando l'ho provata, ho capito tutto il potenziale che ha, mi ha impressionato ".

"Dopo 4 anni in Ducati non è facile cambiare"

Bastianini torna sui tanti cambiamenti che dovrà affrontare nel 2025: "Dopo 4 anni consecutivi con la stessa moto non è facile cambiare, ma mi sono sentito bene sulla moto e posso ritenermi soddisfatto. Penso che l'equilibrio sia importante. Fuori dalla pista sono molto tranquillo, ma quando sono in moto cerco sempre di fare il mio meglio". In chiusura sul soprannome 'Bestia': "È venuto fuori perché solitamente in gara mi trasformo e faccio qualcosa in più rispetto alle qualifiche o alle prove libere".