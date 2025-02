Inizia una nuova era per Honda , con tanti cambiamenti. A cominciare dal main sponsor, Castrol al posto di Honda, per poi passare ai colori della livrea presentata a Giacarta. Queste le differenze più evidenti rispetto al passato, ma anche all'interno del gruppo di lavoro, parola di Luca Marini , si nota una ventata d'aria fresca. "La moto è fantastica con questi colori, ma anche la mentalità è cambiata - ha esordito il pilota Hrc al sito della MotoGP nel giorno dell'unveiling della RC213V 2025 -. Credo che da quest'anno sarà un'altra storia per Honda : ci sono nuove idee, c'è molto ottimismo e gli ingegneri stanno lavorando tanto. E' stato un inverno duro, tutti stanno facendo un grande sforzo. Da metà stagione penso che potremo essere competitivi : l’obiettivo è tornare a vincere, ci vorrà del tempo ma già si sente un clima diverso in questi primi mesi di lavoro".

"Albesiano la persona giusta per Honda"

Marini, dopo una prima parte di stagione molto complicata, aveva chiuso in crescendo il suo 2024. "Alla fine dell’anno scorso ho corso a un buon livello e mi sento in gran forma per l’inizio del 2025. Credo che la moto sarà migliore, grazie anche ad alcuni accorgimenti che ho chiesto l’anno scorso". Una delle novità in casa Honda è il direttore tecnico Romano Albesiano, sbarcato in Hrc dopo gli anni in Aprilia: "E' la persona di cui aveva bisogno Honda in questo momento. Ha appena iniziato a lavorare sul progetto, ma il nuovo metodo di lavoro e le conoscenze acquisite quest'anno ci danno grande motivazione per il futuro". Chiusura sul suo capotecnico Cristhian Pupulin: "Ha grande esperienza, conosce perfettamente il processo che ha portato Ducati alla vittoria e ha trascorso due anni in Ktm. Dobbiamo ancora conoscerci bene, ma credo sia la persona giusta con cui lavorare".