L'amministratore delegato di Aprilia Racing ha parlato a Sky della caduta del campione del mondo: "Per noi è inspiegabile, Jorge non fa nulla di strano e la moto non ha avuto alcun problema". Poi ancora: "Una volta dimesso tornerà in Europa per essere operato e sperare di accorciare i tempi di recupero. È onestamente abbastanza difficile che rientri per i test in Thailandia (12 e 13 febbraio) ma non si darà per vinto e cercherà di fare il massimo per rientrare prima possibile"

LE NEWS SULL'INFORTUNIO DI MARTIN