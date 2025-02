Test Moto3: Piqueras 8 decimi sotto il record

I ragazzi della Moto3 non vedevano proprio l'ora di tornare in pista, e così a Portimao nel primo giorno di test hanno tradotto il loro desiderio in velocità con tempi straordinari che non erano minimamente prevedibili per un debutto stagionale. Il più bravo e veloce di tutti è stato Angel Piqueras, alla prima volta sulla Ktm di Msi e 8 decimi più veloce del record ufficiale della pista di Rueda, terzo a tre decimi. A dividerli il neoacquisto Leopard Almansa, arrivato al posto di Piqueras per non farlo rimpiangere, e appena 84 millesimi più lento, lui che nel 2024 da rookie non ha mai fatto un podio.