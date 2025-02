Introduzione

L'attesa è finalmente finita: la MotoGP è pronta a ripartire per un'altra entusiasmante stagione da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel weekend, dal 28 febbraio al 2 marzo, sarà la Thailandia a 'battezzare' il 2025 del Motomondiale sul circuito di Buriram. Un anno ricco di novità, a cominciare dal 'dream team' Bagnaia-Marquez in Ducati e dalle ambizioni dell'Aprilia, che col campione del mondo Jorge Martin e con Marco Bezzecchi spera di impensierire Borgo Panigale. La Sprint Race è in programma sabato alle 9, la gara domenica mattina alla stessa ora. Ecco tutto quello che c'è da sapere