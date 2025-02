MotoGP in pista in Thailandia per il primo GP della stagione LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato 1 marzo qualifiche alle 4.50 e Sprint Race alle 9. Domenica gara della top class sempre alle 9, preceduta da Moto3 alle 6 e Moto2 alle 7.15. Ecco tutti gli orari per non perdersi nulla sui nostri canali

GP THAILANDIA, LE PRE-QUALIFICHE DI BURIRAM LIVE