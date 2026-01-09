Prima sessione in moto del 2026 per Marc Marquez, che si è allenato al circuito Aspar in sella alla Ducati Panigale V2: "Sto riprendendo confidenza", ha scritto su Instagram il campione del mondo 2025, che punta i test di Sepang di inizio febbraio dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare le ultime gare della scorsa stagione. Presente tra gli altri anche il collaudatore di Borgo Panigale, Michele Pirro: "Marc si è divertito molto - ha raccontato a GpOne -. l'ho visto bene"

