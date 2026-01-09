Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, Marc Marquez con la Ducati Panigale V2: le FOTO dell'allenamento

MotoGp fotogallery
8 foto

Prima sessione in moto del 2026 per Marc Marquez, che si è allenato al circuito Aspar in sella alla Ducati Panigale V2: "Sto riprendendo confidenza", ha scritto su Instagram il campione del mondo 2025, che punta i test di Sepang di inizio febbraio dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare le ultime gare della scorsa stagione. Presente tra gli altri anche il collaudatore di Borgo Panigale, Michele Pirro: "Marc si è divertito molto - ha raccontato a GpOne -. l'ho visto bene"

MOTOGP 2026: CALENDARIO - PILOTI

ALTRE FOTOGALLERY

Presentazioni MotoGP: Honda il 2 febbraio

calendario

Aprilia svelerà la nuova livrea della moto di Marco Bezzecchi e Jorge Martin il 15 gennaio. Il...

13 foto

MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026

la griglia

Due i rookie nella MotoGP 2026: Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira, campioni del mondo in...

22 foto

MotoGP, il calendario del Mondiale 2026

tutte le date

Semaforo verde del Motomondiale 2026 in Thailandia nel weekend del 27 febbraio-1 marzo; atto...

23 foto

Team con più titoli: Bagnaia-Marquez a quota 9

MotoGp

Al netto delle difficoltà di Pecco Bagnaia nel 2025 e di un Marc Marquez alle prese col recupero...

11 foto

I 'botti' del 2025, chi è caduto di più in MotoGP

classifica

In attesa dei botti di Capodanno, facciamo un ripasso di quelli che hanno caratterizzato la...

24 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Aldeguer, frattura al femore: sarà operato

    MotoGp

    Il 2026 di Fermin Aldeguer inizia con un infortunio che complica la preparazione del pilota...

    Marquez: "Felice in Ducati, perché cambiare?"

    MotoGp

    Contratto in scadenza a fine 2026, come del resto gran parte dei piloti, già adesso si inseguono...

    Rivola: "VR46? Priorità è restare con Trackhouse"

    MotoGp

    La sfida a Ducati, la crescita di Bezzecchi, il rilancio di Jorge Martin e i rumors di mercato:...