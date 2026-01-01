MotoGP, la classifica dei team più titolati della storia: Bagnaia-Marquez a quota 9
Al netto delle difficoltà di Pecco Bagnaia nel 2025 e di un Marc Marquez alle prese col recupero dall'infortunio alla scapola, la coppia Ducati sarà ancora quella da battere nel nuovo anno. Se non altro per il palmarès, impreziosito dal 7° trionfo dello spagnolo nella scorsa stagione: nell'era MotoGP solo un team ha condiviso nello stesso box più titoli in top class (9 in totale sommando i 2 dell'italiano). Ecco la speciale classifica con i dati di Michele Merlino
- Stagione: 2023
- Titoli mondiali nel box: 7
- Piloti: Marc Marquez (6), Joan Mir (1)
- Stagione: 2010
- Titoli mondiali nel box: 8
- Piloti: Valentino Rossi (7), Jorge Lorenzo (1)
- Stagione: 2011
- Titoli mondiali nel box: 8
- Piloti: Valentino Rossi (7), Nicky Hayden (1)
- Stagione: 2012
- Titoli mondiali nel box: 8
- Piloti: Valentino Rossi (7), Nicky Hayden (1)
- Stagione: 2025
- Titoli mondiali nel box: 8
- Piloti: Marc Marquez (7), Francesco Bagnaia (2)
- Stagione: 2013
- Titoli mondiali nel box: 9
- Piloti: Valentino Rossi (7), Jorge Lorenzo (2)
- Stagione: 2014
- Titoli mondiali nel box: 9
- Piloti: Valentino Rossi (7), Jorge Lorenzo (2)
- Stagione: 2015
- Titoli mondiali nel box: 9
- Piloti: Valentino Rossi (7), Jorge Lorenzo (2)
- Stagione: 2019
- Titoli mondiali nel box: 9
- Piloti: Marc Marquez (6), Jorge Lorenzo (3)
- Stagione: 2026
- Titoli mondiali nel box: 9
- Piloti: Marc Marquez (7), Francesco Bagnaia (2)
- Stagione: 2016
- Titoli mondiali nel box: 10
- Piloti: Valentino Rossi (7), Jorge Lorenzo (3)