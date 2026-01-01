Offerte Sky
MotoGP, la classifica dei team più titolati della storia: Bagnaia-Marquez a quota 9

Al netto delle difficoltà di Pecco Bagnaia nel 2025 e di un Marc Marquez alle prese col recupero dall'infortunio alla scapola, la coppia Ducati sarà ancora quella da battere nel nuovo anno. Se non altro per il palmarès, impreziosito dal 7° trionfo dello spagnolo nella scorsa stagione: nell'era MotoGP solo un team ha condiviso nello stesso box più titoli in top class (9 in totale sommando i 2 dell'italiano). Ecco la speciale classifica con i dati di Michele Merlino

SPECIALE MARQUEZ CAMPIONE

Team con più titoli: Bagnaia-Marquez a quota 9

Al netto delle difficoltà di Pecco Bagnaia nel 2025 e di un Marc Marquez alle prese col recupero...

I 'botti' del 2025, chi è caduto di più in MotoGP

In attesa dei botti di Capodanno, facciamo un ripasso di quelli che hanno caratterizzato la...

Presentazioni MotoGP: Aprilia il 15 gennaio

Aprilia svelerà la nuova livrea della moto di Marco Bezzecchi e Jorge Martin il 15 gennaio. Il...

La "mappa" di Bagnaia: dove ha vinto e dove no

Un 2025 complicato per Pecco Bagnaia che ha conquistato solamente due vittorie: una ad...

MotoGP, i piloti con più vittorie in una stagione

Nel 2025 Marc Marquez è stato letteralmente inarrestabile. Lo spagnolo, che si è laureato...

    Marquez: "Felice in Ducati, perché cambiare?"

    Contratto in scadenza a fine 2026, come del resto gran parte dei piloti, già adesso si inseguono...

    Rivola: "VR46? Priorità è restare con Trackhouse"

    La sfida a Ducati, la crescita di Bezzecchi, il rilancio di Jorge Martin e i rumors di mercato:...

    MotoGP, il ruggito della Honda RC-V: ascolta qui

    Honda ha svelato sui social il sound della RC-V 2027, la moto che segnerà il passaggio dai 1000cc...