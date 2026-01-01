Al netto delle difficoltà di Pecco Bagnaia nel 2025 e di un Marc Marquez alle prese col recupero dall'infortunio alla scapola, la coppia Ducati sarà ancora quella da battere nel nuovo anno. Se non altro per il palmarès, impreziosito dal 7° trionfo dello spagnolo nella scorsa stagione: nell'era MotoGP solo un team ha condiviso nello stesso box più titoli in top class (9 in totale sommando i 2 dell'italiano). Ecco la speciale classifica con i dati di Michele Merlino

