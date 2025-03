Niente GP Argentina per Oliveira dopo l'incidente con Aldeguer nella Sprint: nessuna frattura alla spalla per il portoghese, che però tornerà a casa e si sottoporrà a nuovi accertamenti per un possibile interessamento di un legamento. Dopo il trionfo nella Sprint, Marc Marquez scatta di nuovo in pole oggi davanti al fratello Alex e a Bagnaia. Alle 19 l'atto conclusivo con la gara MotoGP preceduta da Moto3 (ore 16, con Bertelle in pole) e Moto2 (17.15). Tutto LIVE su Sky e NOW

