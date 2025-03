Marc Marquez conquista la pole position in Argentina. Super giro dello spagnolo che ha fermato il cronometro sull'1:36.917 ritoccando il record della pista. In prima fila anche suo fratello Alex e un gran Zarco. Seconda fila per Pecco Bagnaia, 4°, davanti ad Acosta e Di Giannantonio. Alle 19 c'è la Sprint Race, domenica gara lunga alla stessa ora. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

