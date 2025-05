Takaaki Nakagami parteciperà al GP di Francia come wild card Honda, team di cui è diventato collaudatore dopo i 7 anni da pilota titolare (dal 2018 al 2024) in MotoGP. La casa giapponese è alla seconda wild card consecutiva dopo quella di Aleix Espargaró a Jerez. Il mondiale torna a Le Mans dal 9 all'11 maggio, tutto da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda wild card consecutiva per Honda che, dopo Aleix Espargaró a Jerez, nel GP di Francia potrà contare anche su Takaaki Nakagami. Il 33enne scenderà in pista a Le Mans, prossimo appuntamento del mondiale, in programma dal 9 all'11 maggio (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). 'Taka' da qualche mese è diventato collaudatore del team giapponese dopo aver corso proprio con Honda per sette stagioni in MotoGP, dal 2018 al 2024. "Un altro paio di mani per aiutarci nel nostro viaggio di ritorno al vertice! Taka Nakagami e il Test Team Honda HRC saranno in pista al GP di Francia per la seconda wild card della stagione. Massimo impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti", ha comunicato Honda sui suoi profili social.