Partenza sul bagnato a Le Mans e subito un colpo di scena: una caduta innescata da Bastianini, andato lungo in curva 3, coinvolge Bagnaia e di rimbalzo anche Mir. Pecco ha ripreso la corsa chiudendo in 16^ posizione, Joan si è ritirato. Dopo una lunga successione di altri crash: Quartararo, Binder (due volte), Morbidelli, Bezzecchi, Oliveira e Alex Marquez (due volte). Succede di tutto, ma per fortuna nessuna grave conseguenza

IL VIDEO DELLA CADUTA DI BAGNAIA