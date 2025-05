Il pilota Yamaha è stato penalizzato per un comportamento giudicato irresponsabile dalla direzione gara dopo la caduta nella gara di Le Mans. Il 'Diablo' non potrà prendere parte ai primi 10 minuti delle Prove Libere 1 nel prossimo weekend di gara in programma a Silverstone (il prossimo 23 maggio) e dovrà pagare una multa di 2.000 euro

Penalità per Fabio Quartararo nel GP di Francia. Il pilota Yamaha, scivolato nel corso del quarto giro a Le Mans mentre si trovava in seconda posizione, non potrà prendere parte ai primi 10 minuti delle FP1 nel prossimo weekend di gara in programma a Silverstone (dal 23 al 25 maggio). Una "sospensione" ricevuta perché, dopo la caduta, è stato protagonista di un comportamento giudicato "irresponsabile" dalla direzione gara, "disobbedendo alle istruzioni dirette dei commissari di pista, causando potenziale pericolo per sé stesso e per gli altri".