Aleix Espargaró scenderà in pista a Silverstone come wild card della Honda. Il pilota catalano, già collaudatore della casa giapponese dopo il suo ritiro lo scorso novembre, torna dunque in sella, dopo il GP corso a Jerez, suo primo con la RCV213V. Il GP di Gran Bretagna, in programma dal 23 al 25 maggio, sarà tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Dopo Jerez, ecco Silvestone: Aleix Espargaró tornerà in sella alla sua Honda in occasione del prossimo appuntamento del Motomondiale, sullo storico tracciato inglese, in programma dal 23 al 25 maggio (da seguire tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Nella giornata di oggi, mercoledì 14 maggio, è arrivata la conferma ufficiale da parte della HRC, con Espargaró, già collaudatore per la casa giapponese, che prenderà parte al suo secondo GP stagionale. Una wild card proprio sul circuito dove il catalano trionfò in sella all'Aprilia nel 2023, di cui al tempo era "il Capitano". L'obiettivo sarà continuare al meglio lo sviluppo della moto, dopo che a Le Mans è arrivata la prima vittoria per la RC213V con Johann Zarco (Castrol LCR Honda), terminando un digiuno di due anni, con Alex Rins l'ultimo vincitore con una Honda al GP di Austin del 2022.