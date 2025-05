Le parole del leader del Mondiale alla vigilia del GP del Regno Unito a Silverstone, dove l'otto volte campione del mondo ha trionfato nel lontano 2014: "Non è la mia pista preferita. So il perché ho vinto solo una volta qui ma non lo dico, non vorrei lo sentissero i miei avversari principali. E probabilmente Alex lo sa già...". Poi sulla Ducati: "In rosso sento più pressione ma mi sto divertendo"

Silverstone non è tra i suoi circuiti preferiti. Ma quest’anno Marc Marquez sta ribaltando ogni pronostico. Quindi, anche sulle curve veloci del tracciato inglese, l’attenzione sarà puntata su di lui. "Qui sono sempre andato veloce in prova (5 pole position conquistate), ma in gara ho vinto una sola volta, nel 2014. Perché? Non ve lo dico, per non svelare un segreto ai miei avversari, anche se Alex, probabilmente, lo sa già...". Scherza il leader del mondiale, ma in fondo quest’anno è andato forte anche dove era meno favorito. "La realtà è che le lunghe curve a destra del circuito inglese non sono l’ideale per il mio stile di guida, ma visto che ho già vinto in Qatar, dove non ero il favorito, potrei ripetermi anche qui, chi può dirlo. In ogni caso mi aspetto che mio fratello e Pecco siano molto forti a Silverstone..". Poi ancora: "Sarà comunque importante fare il maggior numero di punti, come è successo a Le Mans, una gara complicata. Ma non potevo sbagliare, se fossi rimasto due giri in più in pista con le gomme da asciutto, le avrei distrutte compromettendo il resto della gara. E quest’anno mi sono già giocato abbastanza jolly…".